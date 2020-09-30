مواصلات غزة تقرر العودة للعمل في قاعات الإشارات والاختبارات النظرية

قررت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الأربعاء، العودة للعمل في قاعات الإشارات والاختبارات النظرية وفق البروتوكلات الوقائية لوزارة الصحة.

وأكدت الناطق باسم وزارة المواصلات خليل الزيان لإذاعة القدس المحلية، أن قرار العودة إلى العمل صباح اليوم، يأتي ضمن الخطة الحكومية التي تهدف إلى تسهيل العمل قبل الوصول إلى مرحلة التعايش مع الوباء.

واضح الزيان، أن وزارته تراقب اتباع معايير السلامة التي وضعتها وزارة الصحة في داخل دوائر الترخيص ومدارس السياقة واختبارات الطلاب النظرية.

وبيّن أن وزارة المواصلات ليست وحدها من يقرر تخفيضات الرسوم، فهناك جهات أخرى منها الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والمجلس التشريعي بغزة.

وأشار الزيان، إلى أن الوزارة تتولى التنسيق بموضوع التخفيضات والقرارات الصادرة تحقق التوازن بين المصلحة العامة والإيرادات في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وذكر أن وزارة المواصلات تلتزم بالخطة العليا لخلية الأزمة الحكومية، ولن تقوم بفتح أي مصلحة إلا بعد تجهيز كافة الشروط والبروتوكلات الصحية.

وقال الزيان: إن "الوزارة تواجه العديد من المشاكل في تنفيذ أو اتخاذ بعض القرارات لعدم وجود أعداد كافية من الموظفين بسبب الخريطة الوبائية".