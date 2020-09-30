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خدمة جديدة للتراسل المباشر في انستغرام للتسهيل على ملايين المشتركين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:13 - 30 سبتمبر 2020
فيسبوك و انستغرام فيسبوك و انستغرام
تقارير
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أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء إنها ستبدأ في استبدال خدمة التراسل المباشر في انستغرام بإصدار من تطبيقها ماسنجر، في أول خطوة كبيرة ضمن خطتها لربط التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات.

وتتيح هذه الخطوة لمستخدمي التطبيقين التواصل مع الخدمة الأخرى وتبادل الرسائل وإجراء مكالمات مرئية معها دون الحاجة لتحميل التطبيق الآخر.

وإذا وافق المستخدمون على إجراء التحديث، ستتحول أيقونة التراسل في انستغرام إلى رمز تطبيق ماسنجر، وكما هو الحال في ماسنجر، سيكون باستطاعة مستخدمي انستغرام، الذين لم يكن بمقدورهم معاودة إرسال الرسائل، أن يفعلوا ذلك إلى خمسة أشخاص بحد أقصى في المرة الواحدة.

وسيتم تدشين الخطوة بصورة مبدئية، اليوم الأربعاء، في عدد قليل من الدول لم يتم تحديدها على أن تُنفذ في باقي أنحاء العالم قريبا.

وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي "لفيسبوك" قد أعلن لأول مرة عن الرؤية الخاصة بالتراسل بين التطبيقات في وقت سابق من العام. وتهدف الشركة في نهاية المطاف إلى دمج واتسآب ومد تقنية التشفير التام بين الطرفين لتشمل الخدمات الثلاث.

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