ايران: "اسرائيل" أكبر تهديد للسلم والامن الدوليين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء: "إن "إسرائيل" تشكل أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين"، لافتة إلى أن الأخيرة تمتلك مئات الرؤوس النووية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في بيان له: "إن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الخداع والعنصرية وهذا الكيان يمتلك مئات الرؤوس الحربية النووية، وهو أكبر تهديد عالمي للسلم والأمن".

وأضاف ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها "إن طهران قاربت من إنتاج قنبلتين نوويتين، إن تصريحات نتنياهو حلقة أخرى في سلسلة من الاستعراض الخفية التي انبثقت عن عقل نتنياهو التآمري التي تعلمها في وكالة التجسس التابعة للكيان الإسرائيلي".

وجاء في تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، أن "إيران خرقت التقييدات المؤقتة. وبسبب هذه الخروقات، ستمتلك بعد عدة أشهر كمية كافية من اليورانيوم المخصب لتصنيع قنبلتين نوويتين".

وزعم نتنياهو أن "إيران تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، ال-IR-9، التي ستضاعف قدرتها على تخصيب اليورانيوم بخمسين ضعفا".