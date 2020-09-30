جرافات الاحتلال تهدم 8 بيوت في الخليل

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية منازل للمواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن "آليات الاحتلال اقتحمت تجمع شعب البطم في مسافر يطا، وهدمت أربع غرف سكنية من الطوب والصفيح، تعود للمواطنين موسى ومحمد جبارين.

وتوجهت قوات الاحتلال بعد الهدم إلى منطقة الركيز، وهدمت أربعة منازل أخرى تعود للإخوة رائد ومراد وعامر وماهرة حمامدة.

وبيّن منسق لجنة حماية وصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، أن "قوات الاحتلال أخرجت طفل رضيع وتركته تحت أشعة الشمس من أحد المنازل تمهيداً للهدم"، وفق موقع صفا.

وعدّ العمور، استمرار قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين، بأنه يأتي في سياق التضييق على المواطنين وإفراغ الأراضي من أصحابها من خلال ممارساته المستمرة في التضييق على المواطنين في منطقة مسافر يطا، وهدم المنازل.