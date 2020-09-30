اتحاد المقاولين يكشف عن مبادرته مع أصحاب المولدات في غزة

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، إن اتحاد المقاولين تدخّل لحل مشكلة الكهرباء بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، مشيرًا إلى أن التدخل ليس بديلًا عن أصحاب المولدات بالمطلق، بل لتخفيض السعر على المواطن من خلال تقليل التكلفة على أصحاب المولدات.

وأضاف كحيل لـ"ّإذاعة الرأي":"رفضنا قيام أصحاب المولدات تهديدهم بفصل المولدات وقطع الكهرباء البديلة، ولكننا معهم في المطالبة بما يرونه حقهم".

وفي التفاصيل، تابع كحيل: "في الاتجاه الأول تم تقسيم غزة إلى مربعات، منها مربعات يوجد فيها مولدات، ومربعات لا مولدات فيها، ونحن اقترحنا أن نبدأ بالمربعات التي لا يوجد فيها مولدات، لكن بشرط ألا يعتمد اعتمادًا كاملًا على المولد، بل يجب إنشاء محطة طاقة شمسية بجواره لتعطي المولد 100 كيلو في النهار، وبالتالي تنخفض تكلفة التشغيل بشكل كبير جدًا".

وأردف: "الاتجاه الثاني هو مع أصحاب المولدات أنفسهم، وطرحنا استعدادنا للتعاون معهم، وإنشاء محطات طاقة شمسية بجوار كل مولد، وبالتالي تساعده على تقليل التكلفة، ويحافظ على ربحيته".

وأكمل في تصريحاته: "كان لدينا شرط على سلطة الطاقة، أن كمية الكهرباء في النهار التي تأتي يومًا بعد يوم، أن تضخّها سلطة الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء، وتدفع ثمنها لاتحاد المقاولين، وهذا يساعد على تقوية الكهرباء في شبكة التوزيع، وتنعكس إيجابًا على المواطن".

وأشار إلى أن المواطن يستفيد من تقدير التكلفة، وصاحب المولد سيستفيد لأن حجم الاستثمار المالي مع الطاقة الشمسية سيزيد ويتحسن.