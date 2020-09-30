كيف ردتْ حماس على تصريحات مجدلاني المثيرة للجدل؟!

ردّ الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، على التصريحات المثيرة لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد مجدلاني، بشأن قضية رواتب ومستحقات موظفي السلطة بغزة.

وقال قاسم في تغريدة له في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نحن في خضم مسار وحدوي يجب تعزيز كل العوامل المشتركة وليس إثارة عوامل التفرقة بين أبناء الوطن الواحد".

وتابع أنه "يجب التراجع عن كل إجراء، وإلغاء كل خطوة من شأنها التمييز بين أبناء شعبنا الفلسطيني".

كما طالب بوقف "التصريحات التي تحاول تعزيز التفرقة بين المواطنين، والتمييز بينهم على أساس جغرافي"، في إشارة منه لتصريحات مجدلاني.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قد أثار أمس الجدل في تصريحات له قال فيها، إن أي عملية توظيف من قبل السلطة الفلسطينية في غزة في ظل الانقسام، "يعد إهداراً للمال العام".

وأضاف في تصريح لإذاعة (زمن أف أم) التي تبث من غزة "قبل الانقسام لو نظرت لحجم التوظيف، ستجد النسبة 61% لغزة و38% للضفة مع الفارق في عدد السكان".