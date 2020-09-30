ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

"البندورة شايفة حالها".. إليكم أسعار الخضروات والفواكه في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:33 - 30 سبتمبر 2020
البندورة البندورة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 

نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020.

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 4 شيكل

خيار: 1ك = 2.5 – 3 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 4 شيكل

بصل: 4 – 5 ك = 10 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 6 -7 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1 ك = 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

1ك = 10 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 6 شيكل

ليمون مصري أصفر: 1ك = 2.5 شيكل

ليمون بلدي أصفر: 1ك = 3 شيكل

ليمون أخضر: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

كوسا: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ملفوف أحمر (صغير) : 3 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

عنب: 1ك = 6 شيكل

مانجا خضراء “كي”: 1ك = 5 شيكل

خوخ: 1ك = 4 شيكل

خوخ ملس: 1ك = 3.5 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

جوافة: 1ك = 3 – 4 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 7 شيكل

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 3ك = 10 شيكل

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات