"البندورة شايفة حالها".. إليكم أسعار الخضروات والفواكه في غزة

نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020.
أولًا: أسعار الخضروات:
البندورة: 1 ك = 4 شيكل
خيار: 1ك = 2.5 – 3 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 4 شيكل
بصل: 4 – 5 ك = 10 شيكل
باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل
باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا حلوة: 6 -7 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 1 ك = 8 شيكل
ملوخية: 1ك = 2 – 2.5 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
1ك = 10 شيكل
لوبيا خضرا: 1ك = 6 شيكل
ليمون مصري أصفر: 1ك = 2.5 شيكل
ليمون بلدي أصفر: 1ك = 3 شيكل
ليمون أخضر: 1ك = 2 – 2.5 شيكل
كوسا: 1ك = 4 شيكل
و3 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 – 2.5 شيكل
ملفوف أحمر (صغير) : 3 شيكل
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ثانيًا: أسعار الفواكه:
عنب: 1ك = 6 شيكل
مانجا خضراء “كي”: 1ك = 5 شيكل
خوخ: 1ك = 4 شيكل
خوخ ملس: 1ك = 3.5 شيكل
سنطروزة: 1ك = 5 شيكل
جوافة: 1ك = 3 – 4 شيكل
بلح أصفر: 1ك = 7 شيكل
موز: 1ك = 5 شيكل
تفاح: 3ك = 10 شيكل