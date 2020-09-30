اتحاد الاطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا يزود المستشفى الأوروبي بعشرة أجهزة تنفس

تبرع اتحاد الاطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا فرع نورد راين فستفالن تم تزويد المستشفى الأوروبي في قطاع غزة بعشرة أجهزة تنفس من نوع BIPAP.

وقال د. نافع عاشور رئيس اتحاد الاطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا: يوفر هذا النوع من أجهزة التنفس الأكسجين تحت الضغط، مما يتيح للعديد من المرضي التعافي دون الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعية الشائعة ويفضل استخدام هذه الأجهزة في المراحل الأولى من المرض مما يتيح استخدام أجهزة التنفس الصناعي المتطورة للمرضى الأكثر خطورة

وأوضح عاشور ان الاتحاد قد قام منذ انتشار جائحة كورونا وازدياد الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتطورة في شهر يوليو من هذا العام بتزويد المستشفى الوطني في نابلس بجهاز تنفس صناعي متطور متنوع الاستخدام وتزويد مستشفيات الخليل في بداية شهر سبتمبر بسبعة عشر جهاز تنفس من نوع BIPAP.

واكد الدكتور نافع ان اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا الذي نفذ العديد من المشاريع الحيوية في مستشفيات قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات لبنان سيستمر في دعمه للمشاريع الصحية في كل فلسطين وفي مخيمات الشتات من اجل رسم الابتسامة على وجوه المرضي وإعطائهم الامل وبجهود ابناء فلسطين سيستمر اتحاد الاطباء في تقديم المساعدات الطبية من أجل تطوير المنظومة الصحية في فلسطين والتخفيف من معاناة مرضانا. واشاد الدكتور نافع عاشور بجهوزية الكادر الطبي في فلسطين وحرصهم على تقديم خدمات طبية متطورة بالرغم من شح الامكانيات وتقدم بالشكر للزملاء والاخوة الذين تبرعو من أجل إنجاح هذه المشاريع.