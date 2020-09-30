بلدية دير البلح تنظم وقفة وفاء لفقيد الأمة صباح أحمد الجابر الصباح

نظمت بلدية دير البلح اليوم وقفة وفاء لرجل العطاء والإنسانية أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح الذي اعلن عن وفاته صباح أمس.

وقال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو: نقف اليوم وقفة وفاء لفقيد الأمة شيخ الكويت صباح أحمد الجابر الصباح الذي رفض التطبيع مع العدو الصهيوني وساند القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة والذي لم يتردد للحظة ليكون بجانب الشعب الفلسطيني.

وذكر أنه وفاءً وتقديراً لجهوده ستقوم البلدية بتسمية واحد من شوارع المدينة ومنشأة باسمه.

وتحدث عن مساعدته للشعب الفلسطيني من خلال المنحة الكويتية التي تجاوزت ميزانيتها أكثر من 2 مليون دولار ونفذت في المنطقة الصناعية والحدبة بالمدينة العام الماضي.

وأعرب عن أمله أن يسير الشيخ نواف الأحمد على نهج سابقه وأن يكون داعماً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

من ناحيته نعى الشيخ حماد الرقب في كلمة الفصائل الفلسطينية للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية شيخ الكويت مشيداً بمواقفه اتجاه القضية الفلسطينية لاسيما أنها كانت محفلاً للوجود الفلسطيني من انطلاق الثورة الفلسطينية وحتى الآن، معرباً عن أمله أن يتم تعبيد الطريق لوحدة عربية وتكون القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة.

وذكر أن جهوده لمساعدة الشعب الفلسطيني تجاوزت البنية التحتية والخدماتية إلى زاوية العمل الخيري التي كان له بصمة واضحة بها.

وفي كلمة أهالي مدينة دير البلح شكر حمد الحسنات حكومة الكويت على مواقفها من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني متمنياً أن يكون الرئيس الجديد على نهج سلفه وعطاءه.

















