الصحة: 8 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 8 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و696 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي اليوم الخميس، انه تم تسجيل 3 وفيات و68 إصابة جديدة بالفيروس و319 حالة تعاف في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (61 و88 عاما) الشيوخ ومدينة الخليل بمحافظة الخليل، ومواطنة (54 عاماً) من بيت لحم، ومواطنة (77 عاما) من قلقيلية، ومواطن (78) من محافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (73)، محافظة نابلس (35)، محافظة بيت لحم (46)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (34)، جنين (35)، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (22)، طولكرم (39)، طوباس (7)، قطاع غزة (37).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (182)، محافظة جنين (36)، محافظة نابلس (93)، محافظة سلفيت (17)، محافظة طولكرم (41)، محافظة قلقيلية (30)، محافظة بيت لحم (172)، مدينة القدس (319)، قطاع غزة (125).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.