شرطة غزة تتوعد المخالفين بإجراءات الوقاية بالعقوبات

أكد الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية بغزة العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قد تلجأ إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين خلال الأيام القادمة حتى نصل إلى مرحلة من الانفتاح على المجتمع وعودة الحياة الى طبيعتها.

وقال البطنيجي خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس" المحلية، إن الشرطة الفلسطينية أوقفت عدد من المواطنين والمركبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية.

وأوضح البطنيجي، أنه لا يمكن الدخول في مرحلة تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والمواطنين غير ملتزمين بالإجراءات.

وأضاف: "المطلوب من الجهات الحكومة والتنفيذية تغليظ العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية حتى نصل لتخفيف الإجراءات".

وتابع: "يجب التعاون من جميع المواطنين والالتزام بالإجراءات حتى تعود الحياة الطبيعية في غزة عقب انتشار الوباء العالمي".

وشدد على أن التخفيف الكامل من الإجراءات الوقائية يعتمد على تشديد الشروط الوقائية على المواطنين ومدى الالتزام بها.