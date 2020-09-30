شرطة غزة تتوعد المخالفين بإجراءات الوقاية بالعقوبات

أكد الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية بغزة العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قد تلجأ إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين خلال الأيام القادمة حتى نصل إلى مرحلة من الانفتاح على المجتمع وعودة الحياة الى طبيعتها.
وقال البطنيجي خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس" المحلية، إن الشرطة الفلسطينية أوقفت عدد من المواطنين والمركبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية.
وأوضح البطنيجي، أنه لا يمكن الدخول في مرحلة تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والمواطنين غير ملتزمين بالإجراءات.
وأضاف: "المطلوب من الجهات الحكومة والتنفيذية تغليظ العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية حتى نصل لتخفيف الإجراءات".
وتابع: "يجب التعاون من جميع المواطنين والالتزام بالإجراءات حتى تعود الحياة الطبيعية في غزة عقب انتشار الوباء العالمي".
وشدد على أن التخفيف الكامل من الإجراءات الوقائية يعتمد على تشديد الشروط الوقائية على المواطنين ومدى الالتزام بها.