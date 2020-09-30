بلدية غزة تعكف لإعادة فتح أسواق غزة وفقًا لإجراءات السلامة

قالت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، إنها تعكف على إعداد الخطط لإعادة فتح الأسواق في قطاع غزة وفقا للضوابط الوقائية والمعايير المطلوبة.

وأضاف نائب رئيس بلدية غزة م. أحمد أبو راس في تصريحات لـ"إذاعة القدس"، أن لجنة الطوارئ الحكومة أعادت فتح سوق الزاوية وشارع فهمي بيك، مشيرًا إلى أن هناك قبول والتزام من قبل أصحاب المحلات للضوابط الوقائية.

وأوضح أبو راس، أنه تم تقسيم العمل في سوق الزاوية الى جزيئين، جزء يفتح أيام السبت والاثنين والاربعاء جزء أيام الأحد الثلاثاء الخميس تجنبا لازدحام المواطنين.

وأشار إلى أنه انه تم فتح محلات العطارة والسنانة والبقالة والمكسرات في سوق الزاوية أيام السبت والاثنين والأربعاء، مضيفًا أنه تم الانتهاء من دراسة خطة فتح سوق الشيخ رضوان بالتعاون مع شرطة البلدية وبانتظار موافقة لجنة الطوارئ الحكومية على الخطة.

وأكد أبو راس، أنه سيتم تقديم الخطط بالتدرج لإعادة فتح أسواق الشاطئ والشجاعية وفراس وبسطات الشجاعية كونها تمثل جزءا من الاقتصاد الفلسطيني.

وتابع نائب رئيس البلدية: "نراهن على وعي المواطنين والالتزام من قبل أصحاب المحلات بالشروط التنظيمية الصادرة من قبل بلدية غزة لإعادة كافة الأسواق".

ولفت أبو راس، أنه تم إغلاق جميع المداخل الفرعية المؤدية لسوق الزاوية وفتح مدخلين رئيسيين فقط، مبينا أن تم إعادة فتح سوق بسطات الشجاعية وفراس يحتاجان لوقت نظراً لتواجدهما في بيئة تجعل الازدحام بشكل كبير.

وأكد أنه هناك مشرفين من بلدية غزة بالمشاركة مع الشرطة لمتابعة المحلات التجارية ومدى التزامها بالشروط الوقائية.