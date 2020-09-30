"اسرائيل" تحذر من انهيار المشافي في حال وقوع حرب

قالت ما تسمى المؤسسة الامنية "الاسرائيلية" إنه من المتوقع أن تصل المستشفيات إلى عتبة طاقتها الاستيعابية في القريب العاجل من حيث استقبال المرضى بشكل عام وانها لن تتمكن من استقبال جرحى في حال نشوب حرب في الشمال.

وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية اعلنت عن تسجيل4949 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة من أصل 34352 نتيجة فحص.

واضافت ان "هذه المعطيات تشير إلى وجود مشكلة في قدرة الدولة على التعامل مع حالات الطوارئ من كوارث طبيعية إلى أوبئة ، لكنها تشير أيضا إلى إشارة تحذير بأنه في حالة اندلاع حرب في الشمال يرجح أن تؤدي إلى دمار وخسائر أكثر مما كانت عليه في حروب إسرائيل السابقة ".