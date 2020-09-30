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سلطة الطاقة ترد على تهديدات أصحاب المولدات بالتوقف عن العمل غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:45 - 30 سبتمبر 2020
مولدات كهربائية مولدات كهربائية
تقارير
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رد مدير تنظيم الطاقة بسلطة الطاقة بغزة ياسر حسونة اليوم الاربعاء 30/9/2020 على تهديدات أصحاب المولدات بوقف العمل اعتباراً من الغد بالقول: "التهديدات لا تمثل جميع اصحاب المولدات ، وانما عدد منهم مما اعترض على قرار التعرفة الجديد" .

حسونة وخلال تصريحات لإذاعة صوت الاقصى، أكد انه تم التواصل بالأمس مع عدد من أصحاب هذه المولدات في كافة محافظات قطاع غزة، ووجدنا أن البيان لا يمثل إلا مجموعة محددة تمتلك هذه المولدات".

وبين أن دراسة تحديد سعر التعرفة لكيلو وات الكهرباء كانت حكومية في بداية الأمر، وبعد صدور قرار التعرفة الذي جاء بناءً على دراسة مهنية ومختصة تم تنقيذ قرار سلطة الطاقة بتثبيت سعر كيلوا وات الكهرباء للساعة 2.5 شيقل.

ولفت إلى أن عدد كبير من أصحاب مولدات الكهرباء قدموا أوراقهم للحصول على تسهيلات سلطة الطاقة؛ للعمل بشكل إداري وسليم.

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