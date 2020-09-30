عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء 30/9/2020، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعات من المستوطنين، واصلت اقتحام الأقصى رغم الإغلاق الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة القدس المحتلة بسبب الأعياد اليهودية.

وأوضحت المصادر، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية، وغادروا المسجد من باب الأسباط وباب السلسلة.

وأمّنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات المستوطنين، ووفرت لهم الحماية منذ دخولهم باحات الأقصى من باب المغاربة حتى مغادرته.

وجدد "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك خلال عيدي "العرش " و"فرحة التوراة".

واستنفرت الجماعات المتطرفة عناصرها وموظفيها على كافة صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصال المباشرة والرسائل النصية لاقتحام الأقصى. وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً بدأ منذ عدة أيام ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.