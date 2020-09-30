أسعار الذهب في فلسطين اليوم –ارتفاع طفيف

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 30/9/2020 ، ارتفاع طفيف على اسعارها بعد انخفاض طفيف خلال بدياة الاسبوع الجاري .

وكالة "فلسطين اليوم" متابعة أسعار الذهب في فلسطين في ظل تذبذب اسعار الدولار والتي تشهد على أثرها ارتفاع اسعار الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 209.31 شيكل $60.74

سعر الذهب عيار 22 191.87 شيكل $55.68

اسعار الذهب عيار 21 183.15 شيكل $53.15

اسعار الذهب عيار 18 156.99 شيكل $45.56

سعر الذهب عيار 14 122.10 شيكل $35.43

سعر الذهب عيار 12 104.66 شيكل $30.37

اسعار أوقية الذهب 6,510 شيكل $1,889

اسعار جنيه الذهب 1,465 شيكل $425.21

اسعار كيلو الذهب 209,313 شيكل $60,743

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, September 30, 2020 09:36 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 سبتمبر 210.28 184.00 157.72 122.67 105.14

28 سبتمبر 209.41 183.24 157.06 122.16 104.71

27 سبتمبر 208.43 182.38 156.32 121.58 104.21

26 سبتمبر 208.41 182.36 156.31 121.57 104.21

25 سبتمبر 208.64 182.56 156.48 121.70 104.32

24 سبتمبر 209.11 182.97 156.83 121.98 104.55

23 سبتمبر 206.73 180.90 155.05 120.60 103.37

22 سبتمبر 210.24 183.97 157.68 122.64 105.12

21 سبتمبر 213.01 186.39 159.76 124.26 106.51

20 سبتمبر 214.24 187.46 160.68 124.97 107.12