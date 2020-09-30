ما هي كمية الشاي التي يمكن شربها في اليوم دون ضرر..؟

لا شك في أن الشاي هو المشروب المحبب في كافة أنحاء العالم، ولا يخلو صباح معظم السكان من تناول كوب الشاي، لكن الدراسات الطبية تشير إلى أهمية تحديد الكميات المفضلة لشربه.

لذا فقد حدد طبيب الغدد الصماء الروسي ميخائيل بوغومولوف في مقابلة مع صحيفة "AiF" عن مقدار الشاي الذي يمكن شربه يوميًا دون الإضرار بالصحة.

وأوضح الطبيب المختص، أن الشخص البالغ يمكن أن يتناول 400 مليغرام من الكافيين يوميا دون الإضرار بالصحة.

وبين بوغومولوف أنه "نظرًا لأن هذه المادة لا توجد فقط في الشاي والقهوة ولكن أيضًا في الكولا ومشروبات الطاقة والكاكاو والشوكولاتة، لسهولة حساب الاستهلاك اليومي من الكافيين، فقد وضعنا وحدة قهوة تحتوي على 100 مليغرام من الكافيين".

هكذا، يحتوي لتر من الشاي المخمر بشكل ضعيف على حوالي 1 من وحدة قهوة، لذلك يمكن شرب ما يقرب من 4 لترات من هذا المشروب يوميًا. أما الشاي المخمر بشكل متوسط، فوحدة القهوة ستكون في حوالي نصف لتر من المشروب، وفي هذه الحالة سيكون الحد أكثر قليلاً من لترين. في المقابل، ستكون الجرعة اليومية من الشاي القوي المحتوي على 4 وحدات قهوة حوالي 1.8 لتر.

وخلص الطبيب إلى أنه "باختصار، الشاي مشروب صحي للغاية يحتوي على نسبة مثالية من الكافيين: من الصعب تناول جرعة زائدة منه، وفي نفس الوقت سوف تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة من الشاي".