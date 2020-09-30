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اسعار النقط تواصل الإنخفاض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:55 - 30 سبتمبر 2020
ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو
تقارير
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تشهد أسعار النفط، اليوم الأربعاء 30/9/2020، الانخفاض ، بعدما كانت قد تراجعت أمس بأكثر من 3%، بفعل مخاوف من تداعيات موجة ثانية من كورونا .

وأظهر موقع "بلومبرغ" أن العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعت، بحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.97% إلى 38.91 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.15% إلى 40.56 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% أمس مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات عند 39.29 دولار للبرميل، أما خام "برنت" فقد بلغ عند التسوية 41.03 دولار للبرميل.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

 

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