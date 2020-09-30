أمطار قوية وفيضانات تضرب اسطنبول

تعرضت مدينة إسطنبول امس الثلاثاء 30/9/2020 لعاصفة مطرية قوية تسبب في حدوث فيضانات في بعض المناطق ، في وقت حذرت دائرة الارصاد الجوية في تركيا من سيول ورياح قوية خلال الساعات المقبلة.

تعرضت مدينة إسطنبول لعاصفة مطرية قوية تسبب في حدوث فيضانات في بعض المناطق ، في وقت حذرت دائرة الارصاد الجوية في تركيا من سيول ورياح قوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف دائرة الارصاد: "وفقًا لآخر التقديرات للطقس، سيكون اليوم وخاصة منطقة مرمرة وغرب منطقة البحر الأسود والأجزاء الشمالية من منطقة وسط الأناضول تحت تأثير السيول، وستكون العواصف الرعدية المتوقعة حول مضيق البوسفور، ومن المتوقع أن تكون قوية محليًا، وبالتالي قد يواجه السكان مخاطر الفيضانات المفاجئة والبرق والبرد المحلي والرياح القوية والأعاصير أثناء هطول الأمطار".

ودعت المدنيين في تلك المناطق لتوخي الحذر والتزام منازلهم قد الإمكان وعدم الخروج إلى الشوارع في حال هبوب الرياح أو تشكل الاعاصير والسيول.

وأعرب أغلب المواطنين عن قلقهم الشديد من حدوث فيضانات جارفة، بسبب الأمطار الغزيرة التي جرفت أغلب الأحياء، والأسواق، في شكل وديان جارفة.