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جثمان الأمير الكويتي يصل اليوم من الولايات المتحدة والتشييع سيقتصر على اقاربه

  • فلسطين اليوم
  • 08:43 - 30 سبتمبر 2020
وفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح.PNG وفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح.PNG
تقارير
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أعلن الديوان الأميري الكويتي أن جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح يصل من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 30/9/2020.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقلاً عن وزير شؤون الديوان الأميري القول “إن حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن سيقتصر على أقرباء سموه، والديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه”.

وتوفي الشيخ صباح في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو/ تموز بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.

 

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