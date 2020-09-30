المناظرة الاولى بين ترامب وبايدن ..شتائم وعبارات قبيحة وإهانات شخصية

طغت الإهانات الشخصية والشتائم والعبارات القبيحة على أول مناظرة انتخابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، لتضيف على المنافسة الانتخابية المزيد من الفوضى.

وبدلاً من الجدال في المناقشات الجوهرية، انشغل ترامب وبايدن في شتم بعضهما البعض، حيث هتف بايدن في وجه ترامب “إخرس” ونعته بأنه كذاب، وقال: “كلّ ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكلّ يعلم أنّه كذّاب”، وفي لحظة ساخنة نعت بايدن ترامب بأنه “جرو بوتين” و”أسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية”.

وسخر بايدن من ترامب خلال المناظرة، وقال إن الرئيس طلب من الناس استخدام المطهرات المنزلية للوقاية من فيروس كورونا، في واحدة من اللحظات المحمومة في النقاش المحتدم، الثلاثاء، في حين وبّخ المضيف كريس والاس ترامب مراراً بسبب مقاطعته المستمرة، وظهر كأنه مصارع يحاول فك الاشتباك القبيح، على حد تعبير العديد من المحللين.

وأضاف بايدن: “هذا هو الرجل الذي أخبركم بأن الوباء سيختفي بحلول عيد الفصح، وأن الفيروس سيختفي مثل المعجزة بحلول الطقس الدافئ”.

ترامب لبايدن: “لا تستخدم كلمة ذكي على الإطلاق معي… فليس هناك شيء ذكي فيك يا جو”

واتهم ترامب بايدن بأنه دمية في “اليسار الراديكالي”، وحذر من أنه سيكون ضعيفاً للغاية في مواجهة الجريمة والعنف.

ونعت بايدن ترامب بالمهرج، وقال إنه إنسان غير ملتزم بالكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وسخر الرئيس الأمريكي من منافسه الديمقراطي قائلاً إنه لا يمت إلى الذكاء بصلة.

واشتبك ترامب مع بايدن في اللحظات الافتتاحية حول جهود إدارة ترامب لإلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة في المحكمة العليا.

وكان السؤال الافتتاحي في المناظرة الرئاسية الأولى حول المنصب الشاغر في المحكمة العليا، ولكن بايدن ركز على الفور على قضية الرعاية الصحية، وأعاد موضوعاً كان الديمقراطيون يتحدثون عنه طوال الأسبوع: مستقبل (أوباما كير) في خطر.

وأشار إلى أن ترامب يدعم دعوى جمهورية تسعى إلى إنهاء قانون الرعاية، وقال بايدن: “ترامب يحاول في المحكمة العليا التخلص من قانون الرعاية الصحية”.

وقاطع ترامب بايدن عدة مرات، واشتبك مع المضيف كريس والاس، عندما ضغط على الرئيس بشأن خطته ليحل محل (أوباما كير).

وهاجم ترامب هنتر، ابن بايدن، بسبب عمله في أوكرانيا، واتهم المرشح الديمقراطي بأنه يساري متطرف في خطته بشأن الرعاية الصحية، بينما قال الرئيس الأمريكي إنه يسعى لخفض أسعار الأدوية وإلغاء الحكومة لتفويضات للأمريكيين بشراء الرعاية الصحية.

وانتقد ترامب بايدن واتهمه بأنه يدفع بالسياسات اليسارية للسيناتور بيرني ساندرز.

من جانبه قال بايدن إن “كل شيء يقوله (ترامب) حتى الآن كذب ببساطة.. إنه ليس لديه خطة”.

وأضاف: “هذا الرجل لا يعرف ما يتحدث عنه”.

وقال الرئيس الأمريكي إن بايدن لا يتذكر الجامعة التي التحق بها ويشن اعتداءات لفظية شخصية.

وكان بايدن قال إن مئات الآلاف من الأشخاص توفوا في عهد ترامب بسبب فيروس كورونا ، قائلاً إن الرئيس يجب أن يكون “ذكياً” للتغلب على المشكلة.

وقال ترامب: “لا تستخدم كلمة ذكي على الإطلاق معي… فليس هناك شيء ذكي فيك يا جو”.

ولم يتصافح ترامب و بايدن، ولم يضع أي منهما الكمامة في بداية المناظرة الأولى بينهما يوم الثلاثاء، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء جائحة فيروس كورونا.

ودخل المرشحان إلى المنصة في نفس الوقت وابتسما، بينما أوضح المذيع كريس والاس المسؤول عن إدارة المناظرة من قناة فوكس نيوز أنهما لن يتصافحا.

وقال بايدن: “كيف حالك يا رجل؟” ومد ذراعيه نحو ترامب.

بايدن: “ترامب لم يقدم أي دعم للشعب في المجال الطبي، وكل ما يقوله حتى الآن هو كذب”

وبدأ النقاش في المناظرة حول المحكمة العليا، وقال ترامب: “لدينا الحق في تسمية مرشحة للمحكمة العليا”، فيما أكد بايدن أنه لا يحق للجمهوريين تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بايدن: “تعيين قاضية في المحكمة العليا يجب أن يكون بعد الانتخابات”، مشيرا إلى أن “ترامب تعجل في تسمية مرشحته للمحكمة العليا”.

كما ذكر أن “الشعب الأمريكي له رأي في تعيين هذه القاضية”.

كما تطرق النقاش بعد ذلك إلى نظام الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير”، حيث قال المرشح الديمقراطي إن “ترامب لم يعرض أية خطة بديلة للنظام المذكور لأنه لا يملك خطة في الأساس”، متهما إياه بعدم الرغبة في تقديم المساعدة للمحتاجين.

وتابع: “ترامب لم يقدم أي دعم للشعب في المجال الطبي، وكل ما يقوله حتى الآن هو كذب”.

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وانتقل النقاش إلى قضية فيروس كورونا المستجد، وقال بايدن إن “ترامب لم تكن لديه خطة في مواجهة كورونا”، متهما إياه “بتجاهل الأزمة وممارسة لعبة الغولف”.

من جانبه، أكد ترامب أن “العديد من الدول لم تعلن صراحة عن وفياتها من جراء الفيروس مثل أمريكا”.