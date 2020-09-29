دعوات إسرائيلية لإعادة احتلال "قبر يوسف" في نابلس

دعا قادة من مستوطني الضفة الغربية الى إعادة احتلال منطقة "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس وذلك في الذكرى السنوية العشرين لطرد الاحتلال والمستوطنين من المكان مع بداية انتفاضة الأقصى.

ونقل عن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" دعوته لحكومة الاحتلال بالعودة لاحتلال القبر واصفاً الهروب من القبر بالفشل الكبير وأن ذلك كلف الكثير من الدماء.

وقال "داغان" واصفاً ما حدث " نتحدث عن إحدى الإخفاقات الخطيرة منذ إقامة دولة إسرائيل ، هروب كلفنا الكثير من الدماء ويتوجب العودة لأحد الأماكن المقدسة والهامة للشعب اليهودي".

كما اشتكى "داغان" من رفض الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام القبر ليلاً كما العادة غداة الأعياد وذلك بالنظر الى القيود التي فرضها انتشار فيروس الكورونا وحالة الإغلاق التي يشهدها الكيان منذ أيام.

وقتل الجندي "مدحت يوسف" بداية انتفاضة الأقصى وذلك خلال اشتباكات دارت في المكان مع مسلحين فلسطينيين وأفراد من الأمن الوطني الفلسطيني وانتهى الاشتباك بهرب قوات الاحتلال من المكان