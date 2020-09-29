موعد وصول جثمان امير الكويت إلى البلاد لتشيعه الى مثواه الاخير

يترقب الملايين من الكويتيين موعد وصول جثمان امير الكويت إلى البلاد لتشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الاخير بعد أن أعلن عن وفاته مساء اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وكانت مصادر اعلامية كويتية أعلنت الثلاثاء، أن جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يصل إلى البلاد يوم غدٍ الأربعاء قادما من الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "يصل إلى أرض الوطن يوم الأربعاء 13 صفر 1442هـ الموافق 30 سبتمبر 2020م، الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

جثمان امير الكويت

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، أن حضور مراسم دفن الأمير الراحل سيقتصر على الأقرباء فقط.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التلفزيون الحكومي، وفاة أمير البلاد، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي، عن عمر 91 عاما.