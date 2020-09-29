غوغل تزيل تطبيقات تهدد أجهزة أندرويد

أعلنت شركة غوغل أنها أزالت من متجرها الإلكتروني عددا من التطبيقات التي قد تتسبب باختراق الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيقات المذكورة أزيلت بعد أن تلقت غوغل تحذيرا من باحثين في أمن المعلومات تابعين لـ Zscaler.
والخطير في تلك التطبيقات تبعا للباحثين الأمنيين هو أنها أصيبت ببرمجيات خبيثة من نوع " Joker"، وعند تحميل التطبيق المصاب في الهاتف أو الجهاز الذكي تبدأ البرمجيات الضارة الموجودة فيه بالانتقال إلى باقي التطبيقات في الجهاز.
وكانت غوغل قد أعلنت منذ مدة "أن برمجيات Joker ورغم بساطتها النسبية إلا أنها تعتبر من أخطر البرمجيات وأكثرها استمرارية"، وأوضحت أن خبراءها ومنذ 3 سنوات أزالوا من متجر التطبيقات الإلكتروني التابع لها أكثر من 1700 تطبيق أصيب بهذه البرمجيات.
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المصدر: 3dnews