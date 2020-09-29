صاحب المنشأة اللبنانية يكذب نتنياهو.. هذا ما تحتويه منشأته

"كذب نتنياهو" بهذه الكلمات بدأ صاحب المنشأة اللبنانية حديثه لوسائل الاعلام اللبنانية والعربية والدولية خلال جولة ليلية لتفقد ما تحتويه المنشاة التي زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها منشأة سرية عسكرية لحزب الله في منطقة الجناح قرب مطار بيروت.

وأشار نتنياهو في مجمل مزاعمه إلى أنه في حال انفجرت المنشأة ستكون الكارثة أكبر من كارثة انفجار المرفأ الذي وقع في بداية شهر اغسطس الماضي وتسبب بدمار كبير جدًا وأوقع عشرات القتلى ومئات الاصابات.

صاحب المنشأة اللبنانية بدى عليه التعب والارهاق لكثرة اجراء اللقاءات الاعلامية وفتح المنشأة بالكامل أمام عدسات الكاميرات لتوثيق كل ما يوجد داخل المنشأة صغيرًا كان أم كبيرًا لتوضيح حقيقة الكذب الذي يقوم نتنياهو بتدليسه للعالم أجمع وعلى منصة الامم المتحدة.

وأوضح صاحب المنشأة بان منشأته عبارة عن مصنع حديد وبعض المستلزمات في البناء ولا يوجد أي نوع من أنواع الصواريخ مطلقًا وما يقال كذب وافتراء وهذا ما تشاهدونه على الهواء مباشرة بعض الحديد فقط.

نتنياهو الكذاب

ترك صاحب المنشأة الاعلاميين والمصورين للتحقيق بأنفسهم مما تحتويه المنشأة حيث وثق أحد المصورين صور الحديد وبعض المستلزمات مؤكدًا أن ما تحدث به نتنياهو كذب وافتراء ولا اساس له من الصحة مطلقًا.

وطمأن المصور، الشعب اللبناني كافة بأن المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو في الامم المتحدة بأنها منشأة سرية عسكرية لحزب الله، لا اساس لها من الصحة فهو كذاب.

وكان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف قال: "إن تنظيم الجولة الاعلامية للمنشأة الصناعية جاءت لتكذيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي زعم أن المنشأة عبارة عن مستودع لتخزين أسلحة لحزب الله اللبناني.

وأضاف عفيف: "نحن لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات ونظمنا هذه الجولة لنرد على نتنياهو ونكشف كذبه، وللتأكيد على أن المنشأة لا صلة لها بتخزين الأسلحة للمقاومة".

وتابع قوله: "إن ادعاءات العدو كاذبة وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صواريخ".