قطر طلبت من امريكا بالتدخل في ملف صفقة تبادل الاسرى بين الاحتلال و حماس

أفادت مواقع عبرية أن قطر توجهت لمسؤولين في الإدارة الامريكية بطلب للتدخل في ملف تبادل الأسرى بين "اسرائيل" وحركة حماس.

و أوضحت المواقع أن قطر لم تتلقى ردا أمريكيا حتى الآن، ولم يعرف بعد إن كان تقديم هذا الاقتراح تم بطلب من حماس أو بعلمها أو أن قطر قدمته من تلقاء نفسها.

وعلقت مصادر فلسطينية على ذلك قائلة: إن قطر مهتمة بإحراز تقدم في المفاوضات العمالقة في ملف الأسرى والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.

وأضافت المصادر أن مصر تخشى أن تكون حماس راغبة في سحب الملف من بين يديها وتسليمه لقطر كما حصل في موضوع وقف التصعيد في الجنوب الشهر الماضي عندما منحت الفضل في ذلك لقطر.

و بحسب المصادر، فقبل أسبوعين وصل المنطقة وفد من المخابرات المصرية متنقلا بين غزة وإسرائيل في محاولة لإحراز تقدم في الموضوع غير أن جهودها انتهت من دون تحقيق تقدم ملموس.

وفق التقديرات من المتوقع عودة الوفد المصري للمنطقة في الأسابيع القادمة لاستكمال الجهود بهذا الشأن، ووفق مصادر فلسطينية لا زالت حماس تطالب "إسرائيل" بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة شاملة ومنهم أسرى محكومين بالمؤبدات في الوقت الذي ترفض حكومة الاحتلال ذلك.

وقال مصدر في حركة حماس للموقع إن الحركة اقترحت على "إسرائيل" الإفراج في المرحلة الأولى عن المرضى وصغار السن والأسيرات، في المقابل تقدم حماس معلومات حول مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.