3 وفيات و 68 اصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا القدس عن تسجيل ٣ حالات وفاة في مدينة القدس اليوم وامس ليرتفع عدد المتوفين الى ٦٥ منذ بداية الجائحة .

واضاف الجبريني ان انخفاضا حادا طرأ على عدد الاصابات التي بلغت ٦٨ في يومين عازيا سبب ذلك لعدد الفحوصات المنخفض الذي تم اجراؤه امس واليوم مشيرا الى ان محطات الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر ستعمل يومي ٢ و ٣ -١٠ متمنيا على المواطنين المبادرة لاجراء هذه الفحوصات قبل حلول فصل الشتاء وأمراضه التنفسية كنزلات البرد والإنفلونزا والرشح .

وقال الجبريني ان عدد حالات الشفاء بلغ خلال اليوم وامس حوالي ٣٠٠ حالة لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة الى ١١٠٠ حالة فقط .

واضاف الطبيب المقدسي الجبريني أن هناك حالات خطيرة لا زالت تعالج في المستشفيات متمنيا على المواطنين المقدسيين اتباع الاجراءات الصحية بارتداء الكمامة ، مواصلة التعقيم والحرص على التباعد الاجتماعي.