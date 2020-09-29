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بث مباشر: نتنياهو الكذاب يتلقى ضربة قاسية من حزب الله

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 22:02 - 29 سبتمبر 2020
نتنياهو الكذاب نتنياهو الكذاب
تقارير
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يترقب الملايين من العالم بث مباشر من وسائل الاعلام المختلفة في لبنان تحت عنوان نتنياهو الكذاب وذلك بشأن مزاعم نتنياهو بوجود مستودعات سرية عسكرية ومخازن للصواريخ في منطقة "الجناح" قرب مطار بيروت الدولي لحزب الله اللبناني.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن الحزب سيسمح لوسائل الاعلام كافة لتصوير منطقة "الجناح" قرب مطار بيروت ببث مباشر الساعة الـ 10 مساء الثلاثاء (29-9-2020) لإثبات كذب نتنياهو أمام العالم أجمع.

نتنياهو الكذاب

وبدأ الاعلاميون بالتجمع في منطقة الجناح لتصوير ببث مباشر لكافة زوايا المنطقة لتكذيب نتنياهو.

 

 

 

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