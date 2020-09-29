بث مباشر: نتنياهو الكذاب يتلقى ضربة قاسية من حزب الله

يترقب الملايين من العالم بث مباشر من وسائل الاعلام المختلفة في لبنان تحت عنوان نتنياهو الكذاب وذلك بشأن مزاعم نتنياهو بوجود مستودعات سرية عسكرية ومخازن للصواريخ في منطقة "الجناح" قرب مطار بيروت الدولي لحزب الله اللبناني.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن الحزب سيسمح لوسائل الاعلام كافة لتصوير منطقة "الجناح" قرب مطار بيروت ببث مباشر الساعة الـ 10 مساء الثلاثاء (29-9-2020) لإثبات كذب نتنياهو أمام العالم أجمع.
نتنياهو الكذاب
وبدأ الاعلاميون بالتجمع في منطقة الجناح لتصوير ببث مباشر لكافة زوايا المنطقة لتكذيب نتنياهو.
تجمع الإعلاميين في الجناح للقيام بجولة على المنشأة التي زعم نتنياهو انها مصنع صواريخ.#نتنياهو_الكذاب pic.twitter.com/lgJS6SUzh8— ???????? A H M A D (@123MATTO) September 29, 2020
#نتنياهو_الكذاب— Hani 72th year of NAKBA 48 (@hanihajj69) September 29, 2020
شاهد فشلك#LIVE pic.twitter.com/P03FirIcPV