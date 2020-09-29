احصائية كاملة بالأرقام.. عدد وفيات واصابات كورونا في الجالية الفلسطينية

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين مساء اليوم الثلاثاء احصائية كاملة بالأرقام لعدد وفيات واصابات فيروس كورونا في الجالية الفلسطينية حول العالم منذ بداية الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد وفيات فيروس "كورونا" في الجالية الفلسطينية حول العالم 260 حالة وفاة، والإصابات إلى 6138 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي 2052 حالة.

وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا" للمواطنة علياء حسن أحمد أبو خليل (75 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا بالمملكة إلى 89 حالة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية هناك بتسجل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن ماهر الأخرس (70 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 77 حالة، فيما سجلت 27 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: أوهايو، وشيكاغو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3703 إصابات.

وفي سياق آخر، غادرت 3 دفعات جديدة من "الأحباب" المواطنين والطلبة إلى كل من دبي واسطنبول والقاهرة للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم، كما وصلت دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الولايات المتحدة الأميركية، وكان السفير أحمد الديك في وداع المغادرين واستقبال القادمين.