ماذا قال السيد حسن نصر الله عن أمير الكويت بعد وفته

عزى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله دولة الكويت برحيل اميرها الصباح الاحمد الجابر الصباح، وقدم العزاء للشعب الكويتي والحكومة ومجلس الامة في هذه المناسبة والرحيل،

و أضاف السيد نصر الله في كلمة له حول آخر التطورات، اليوم الثلاثاء، "نحن في لبنان لا ننسى للأمير الفقيد الراحل دوره الشخصي والكبير في انهاء الحرب اللبنانية الاهلية في اواخر ثمانينات القرن الماضي، ولا ننسى للكويت اميرا وحكومة وشعبا ومجلسا موقفهم في مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان في حرب تموز ومساهمتهم في اعادة اعمار ما هدمه العدوان الصهيوني في 2006.

وتابع: "نسجل في موقعنا المقاوم للكويت موقفها المتماسك في مواجهة الضغوط، - ما زالت الكويت تحتفظ بموقفها الشريف اتجاه القدس وفلسطين في عكس قطار التطبيع.

ومن الناحية الامنية دعا السيد نصر الله اللبنانيين الى التوقف الى ما حصل في بلدة كفتون ووصولا الى المواجهات مع الجيش اللبناني في الشمال وسقوط شهداء وجرحى من ضباط الجيش اللبناني وصولا الى المواجهة الكبيرة في وادي خالد والتي خاضتها قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات ومساندة الجيش اللبناني وحققت انجازات كبيرة، ويجب علينا كلبنانيين تقدير هذه الجهود والتضحيات والتوجه الى عائلات الجيش بالتعزية على فقدان أعزاءهم.