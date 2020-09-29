نتنياهو: الاغلاق قد يستمر شهراً على الأقل

أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم، الثلاثاء، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الإغلاق الذي تفرضه حكومة الاحتلال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قد يستمر شهرا على أقل تقدير.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن نتنياهو في بث مباشر تحدث من خلاله إلى متابعيه على "فيسبوك" حول تفاصيل مكافحة تفشي فيروس كورونا؛ وعند سؤاله عن المدة المتوقعة للإغلاق، قال نتنياهو: "أريد أن أكون صادقًا، لن يكون أقل من شهر. قد يستغرق وقتًا أطول بكثير".

وعن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وافتتاح المؤسسات التعليمية، قال نتنياهو إن حكومته تعتزم "إتاحة المجال" أمام أطفال الحضانات وطلاب الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية (الأول والثاني) للعودة إلى مؤسساتهم بمجموعات صغيرة مغلقة (كبسولات).

وتجنب نتنياهو تحديد موعد ولو حتى تقديري لعودة الطلاب إلى المدارس ومؤسساتهم التعليمية. وشرح نتنياهو باستفاضة عدة مراحل في التعامل مع الوباء، دون أن يحدد جدول زمني لذلك.

وأوضح أنه لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بما في ذلك فتح جهاز التعليم والنشاطات التجارية وقطاع السياحة، وغيرها من الأمور، سيتم فقط بعد تحديد سقف لعدد الإصابات اليومية المسجلة.

هذا وقدم فريق الخبراء في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توصياته لخطة الخروج من الإغلاق، وأبرز التوصيات تقضي ببدء الخروج من الإغلاق فقط بعد انخفاض عدد المصابين اليومي بفيروس كورونا إلى أقل من 2000 إصابة. وأوصى الفريق بالاستعداد لاستمرار تعطيل جهاز التعليم من الصف الخامس فما فوق إلى ما بعد عيد الأنوار، الذي ينتهي في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.