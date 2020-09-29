لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية تنعى شهيد العروبة امير الكويت

نعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ( الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ) أمير دولة الكويت الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدمت اللجنة بتعازيها الحارة إلى الكويت دولة وحكومة وشعبا وتسأل الله عز وجل بأن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأنبياء وحسن اولئك رفيقا .

و قالت اللجنة في بيان صادر عنها: "ان فقدان الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الصباح في هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها الامة العربية والقضية الفلسطينية يشكل خساره كبيره لفلسطين وشعبها فقد كان الفقيد قائدا عروبيا وقف دائما مساندا للحقوق الفلسطينية المغتصبة وداعما لشعبها وصموده ورجلا صاحب مواقف وطنية وقومية تاريخية تستحق التقدير ولن ينسى شعبنا الوفي هذه المواقف للامير المرحوم وللدولة والبرلمان والشعب الكويتي الشقيق".

و اضافت : "لقد واجه الكويت بقيادة الامير المرحوم كل الضغوطات التى مورست عليه ورفض كل اشكال التطبيع مع العدو والتخلي عن القضية الفلسطينية واعتبرها القضية المركزية للكويت والأمة العربية"

و عبرت لجنة القوى عن ثقتها بان الشعب الكويتي الشقيق يستطيع ان يتجاوز هذه المحنة وان سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير الكويت الجديد سيستمر علي نفس النهج الوطني والقومي الذي سار عليه الامير الراحل وسيبقى وفيا لشعبه وامته وللشعب الفلسطيني امينا على حقوقه وقضيته العادلة