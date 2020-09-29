داخلية غزة تحذر مخالفي اجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا

حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، مخالفي اجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (كوفيد-19) من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وقال البزم في تصريحات لإذاعة صوت الاقصى مساء الثلاثاء: "ابتداء من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق مُخالفي إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورون".

وأوضح، أن تشديد الاجراءات بسبب استهتار البعض من المواطنين قائلًا: "لن نبقى أسرى للمستهترين في المجتمع".

وفيما يتعلق بفتح معبر رفح البري قال البزم: "نتواصل مع الجانب المصري لبلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح، ويجري نقاش وإعداد تصورات حول ذلك".