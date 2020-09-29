النائب جبارين يلتقي الأسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس في اليوم ال 65 لاضرابه

قام النائب د. يوسف جبارين اليوم بزيارةٍ للأسير ماهر الأخرس، الّذي دخل في الشهر الثالث من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وذلك في مستشفى "كابلان" .

وجاءت زيارة جبارين لمساندة ماهر الأخرس والإطمئنان على حالته، وذلك في ظل تدهور أوضاعه الصحية بعد دخول اضرابه يومه ال 65، حيث يرفض أيضًا تلقي اي علاج طبي في المستشفى.

وقال جبارين خلال زيارته في المستشفى: "أكثر من 350 أسير فلسطيني في الإعتقال الإداري، هذا الإعتقال الظالم والمناقض لكل معايير القضاء والقانون الدولي. لقد قامت المحكمة العليا بتجميد الإعتقال الإداري لماهر بسبب ظرفه الصحي، لكنه بحسب هذا القرار لا يزال محجوزًا في المستشفى، ولذلك فهو مستمر بإضرابه عن الطعام الى حين الغاء الاعتقال الإداري كليًا وإطلاق سراحه. نحن نقف الى جانبه ونسانده في مطالبه العادلة".

وفي حديثه قال الأسير ماهر الاخرس: "إنتصاري في هذا الإضراب هو إنتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني. إما منتصرًا وعائدًا الى شعبي وإما شهيدًا وهذا اقوى انتصار. انا رافض للطعام ورافض للمفاوضات، وشرطي الوحيد إما الحرية أو الشهادة، وفي الحالتين هو إنتصار، وشهادتي أقوى انتصار لشعبي وللأسرى".

وقد توجه نواب الجبهة في القائمة المشتركة ببرقية الى الجهات المختصة مطالبين بالافراج الفوري عن الأخرس. كما وتواصل النائبان يوسف جبارين وعوفر كسيف مع محامية الأخرس، احلام حداد، حول تواصل الإجراءات القانونية وسُبل دعم الأخرس.