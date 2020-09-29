الزهار: امير الكويت أحد ابطال الامة وصاحب مواقف ومبادئ عظيمة

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار عن حزنه الشديد لوفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مساء اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وأكد د. الزهار، أن امير الكويت هو أحد أبطال ورجالات الامتين العربية الاسلامية لما يتمتع به من خير وبركة، قائلًا: "هو رجل موقف ثابت على مبادئه لم يحيد ولم يتنازل عن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "لقد أحببنا أمير الكويت من صميم قلوبنا وقدرناه عظيم التقدير، لا انسى اليوم الذي زرت فيه الكويت كوزير خارجية فلسطين حينما قال لي "لا تخرج من الكويت حتى تتحدث مع عائلاتها لأنكم أناس مخلصين".

وفاة امير الكويت

وأشار إلى أن الشيخ صباح يرحل عنا اليوم تاركًا خلفه شعبًا مباركًا محصننا من الخونة والعملاء وقف مع فلسطين بكل ما يملك وسيكتب التاريخ له وقفته العظيمة مع قضيتنا.

وشدد الزهار على أن قناعته بأن الكويت لن تتبدل ولن تتغير ولن تحيد عن سياسة الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح.