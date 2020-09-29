الكويت تعتذر عن استلام رئاسة الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية

اعتذرت الكويت اليوم الثلاثاء، عن استلام رئاسة الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية،

وقالت مصادر دبلوماسية، أن الكويت اعتذرت عن استلام رئاسة الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري، بعد فلسطين وقطر ،

يذكر أن فلسطين تخلت عن تسلم الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، على خلفية اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع"إسرائيل"، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.

يشار إلى أن رئاسة دورات جامعة الدول العربية تتم وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

كما اعتذرت قطر عن تسلم الدورة الحالية لجامعة الدول العربية عوضا عن السلطة الفلسطينية، حسب رسالة وجهتها المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية.

وأكدت قطر تمسكها بحقها في الرئاسة المقبلة للدورة 155 في مارس المقبل.