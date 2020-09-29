وفاة الأمير صباح الأحمد.. نشأته وفترة حكمه وأبرز مشاريعه في الكويت   

أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 29-9-2020، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عامًا، حيثُ عانى الأمير من أوضاع صحية صعبة للغاية في الفترة الأخيرة.

وكان الديوان الأميري قد أعلن يوليو الماضي، أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، علمًا أن الأمير صباح هو الحاكم الخامس للكويت بعد إعلان استقلالها عام 1961م.

وعقب الإعلان عن وفاة الشيخ صباح الأحمد ، قطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة قبل قليل ليذيع آيات من القرآن.

وسافر الراحل إلى الولايات المتحدة في يوليو تموز بعدما خضع في نفس الشهر لجراحة بالكويت لأسباب لم يُعلن عنها، وفي 14 سبتمبر أيلول، أبلغ رئيس الحكومة مجلس وزرائه بأن صحة الأمير تتحسن.

تسلم صباح الأحمد مقاليد الحكم :

وفي عام 2006، تسلم الراحل الأمير صباح الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيرًا للخارجية، وترأس الحكومة عام 2003، لحين تنصيبه أميرًا.

وقبل أيام، منح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب وسام الاستحقاق العسكري لرتبة قائد أعلى، في البيت الأبيض.

ويأتي هذا المنح اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي قاده أمير الكويت في المنطقة والعالم. وفق بيان للديوان الاميري الكويتي.

كما أن الاستحقاق الأمريكي تتويجًا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة.

ولعب الأمير صباح الأحمد على مدار الـ40 عامًا، دورًا كبيرًا في سياسات بلاده الداخلية والخارجية، وساهم في رأب الصدع بعدة أزمات، أبرزها الأزمة اليمنية والحرب العراقية الإيرانية، مما أثرى تجربته الشخصية وجعله وسيطا مقبولا لدى كل الفرقاء.

وتجلت استمرار وساطة الرحيل الشيخ صباح منذُ عام 2006، وصولاً إلى تسميته قائدًا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة عام 2014.

كما أن هذا المنصب لم يسبقه إليه أحد تقديرًا لجهوده الإنسانية على جميع الصعد.

وفي 5 يونيو 2017، قاد الأمير الراحل وساطة لحل الأزمة الخليجية، بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر.

نشأة الشيخ الراحل صباح الأحمد :

ولد الشيخ صباح الأحمد في مدينة الجهراء شمال غرب الكويت، في 16 يونيو من عام 1929، وعاش الامير طفولته تلك في كنف أخواله "آل العيّار"، وهم كبريات الاسر الكويتية في تلك المنطقة، لتصبح لاحقًا محافظة.

مشاريع شهدتها الكويت في عهد الراحل صباح الأحمد :

وفي عهد حكم صباح الأحمد، شهدت الكويت عدة مشاريع تنموية في عدة مجالات، تهدف لتحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية:

مدينة صباح الأحمد البحرية نسبة إليه، (تعد أول وأكبر مشروع في الكويت يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص).

مستشفى جابر الأحمد (يعد الأكبر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم).

"مستشفى الجهراء الجديد" (يعد بين أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط).

"مشروع حديقة الشهيد" بمنطقة شرق (حديقة الحزام الأخضر سابقا)، وقد افتتحها الأمير بمعية ولي العهد، حيث أزاح الستار عن نصب الشهيد الذي يجسد ما قدم شهداء الكويت من تضحيات وبطولات.

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا في الكويت).

مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، (يعد من أكبر مناطق العرض المتحفي في الوطن العربي والعالم).

"مشروع تطوير طريق الجهراء" (يعد أحد أهم وأضخم المشاريع ضمن خطة تطوير البنية التحتية في الكويت).

ميناء مبارك الكبير (سيحقق رغبة القيادة السياسية بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي).

جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح، (جسر بحري بطول يتجاوز 37 كم، يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية الجديدة.

مدينة الحرير (مدينة قيد الإنشاء).

"مشروع الوقود البيئي" (يهدف لوضع الكويت في مكانة متقدمة من خلال توفير أحدث المصافي العالمية في صناعة تكرير البترول).

"مشروع مبنى الركاب الجديد" في مطار الكويت الدولي. (يهدف لجعل الكويت محورا اقليميا رئيسيا للشرق الأوسط).

إستاد جابر الأحمد الدولي (يتسّع لستين ألف متفرج، ويعد من أكبر الملاعب في الكويت والسابع عربيًا والـ 25عالميا من حيث السعة).

"مدينة جنوب المطلاع (قيد الإنشاء)" (أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت، تضم نحو 28363 قسيمة سكنية).

"مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك (أحد أبرز المراكز الصحية المتخصصة).

من هو خليفة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح ؟

وتنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح ، البالغ من العمر 83 عاما، يتولى منصب ولي عهد الكويت منذ 14 عاما، إذ أصدر الشيخ صباح بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم أمرا بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد في 7 فبراير/ شباط عام 2006، وبايعه مجلس الأمة بالإجماع خلال جلسة خاصة في 20 فبراير، وأدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه.

ولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً) بمدينة الكويت، بحسب ما جاء على موقع ديوان ولي العهد، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950.

وأفاد موقع ديوان ولي العهد بأنه الشيخ نواف متزوج ولديه 4 أولاد وبنت وهم الشيوخ: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة.