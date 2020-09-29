وزارة الصحة بغزة تلقت 58 ألف اتصال منذ انتشار "كورونا"

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، بأنها تلقت على الرقم 103، أكثر من 68 ألف اتصال منذُ انتشار فيروس كورونا داخل القطاع.

وخصصت وزارة الصحة خدمة الاتصال الهاتفي المجاني هذا الرقم لتقديم خدماتها عن بعد خلال جائحة كورونا.

وأفاد مدير عام ديوان وزير الصحة بغزة أشرف أبو مهادي، بأن الاتصالات الواردة تنوعت بين الاستفادة من الاستشارات الطبية عن بعد، وطلب الاستفسارات وتقديم المقترحات والشكاوى، إلى جانب الإبلاغ عن الإصابات والمخالطين بمرضى فيروس كوفيد 19، وكذلك بهدف تسليم الأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين.

وفي إطار تعزيز وزارة الصحة لخدمة التواصل عن بعد، أوضح أبو مهادي، عمدت إدارته على زيادة أعداد الموظفين في خدمة الرقم 103 من خلال زيادة أعدادهم إلى 32 موظفاً مقسمين على أربع مجموعات، حيث يقدمون خدمة تلقي الاتصالات الهاتفية وتحويلها للجهات المختصة على مدار 24 ساعة.

وأكد أن وزارة الصحة ضاعفت عدد الخطوط إلى 48 خطاً هاتفياً لاستقبال شكاوي المواطنين على الرقم 103 تعمل معظمها على مدار 24 ساعة.

وأشار أبو مهادي، إلى أن انشغال الخطوط الهاتفية في بعض الأوقات يعود إلى تلقي مئات الاتصالات في ذات الوقت، وقد ونوه إلى أن العاملين في خدمة الرقم 103 وفور ورود الاتصالات الهاتفية اليهم يعملون على تحويل المواطنين إلى جهات الاختصاص لتلبية احتياجاتهم سواء على صعيد الاستشارة الطبية أو النفسية، أو في حال وجود أي استفسار أو شكوى مقدمة، حيث يتم العمل على حلها من قبل الجهات المختصة.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ( 85 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2028 عينة، حيث تعافى 150 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2911 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1420 حالة، متعافين 1470 حالة ، وفيات 21.