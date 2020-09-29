من هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.

تلقى تعليمه في المدرسة المباركية واستكمل دراسته على أيدي أساتذة خصوصين.

دخل العمل السياسي ومجال الشأن العام عام ألف وتسعمئة وأربعة وخمسين كعضو في اللجنة التنفيذية العليا وهي بمثابة مجلس الوزراء، ثم عين رئيسا لدئراة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو في مجلس الإنشاء والتعمير في عام ألف وتسعمئة وخمسة وخمسين.

كان هذا قبل أن يتولي الشيخ صباح وزارة الخارجية في عام 1963 حتى 1991.

أربعة عقود شهد فيها الشيخ صباح على أحداث تاريخية كبري في بلاده والمنطقة والعالم حتى لُقب بشيخ الدبلوماسيين العرب وعميد الدبلوماسية العربية والكويتية حينها.

وفي 1992، تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب وزارة الخارجية وشغل كذلك منصب وزير الإعلام لفترات مختلفة، حتى أصبح رئيس وزراء الكويت في 2003، وأمير الكويت في يناير 2006.

وفي الشهر ذاته بايعه أعضاء مجلس الأمة بالاجماع، وكان بذلك الأمير الثالث الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

توفي اليوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020م، في مشفى بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 91 عاماً.