مجدلاني: موظفو غزة لا يستحقون علاوات اشرافية ومواصلات

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني:" إن الحكومة تنفق على قطاع غزة وتقوم بواجباتها من رواتب ومستحقات الشؤون ودفع الكهرباء للاحتلال وفاتورة المياه ودعم موازنات قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة زمن المحلية، أن هناك أزمة اقتصادية تعيشها الحكومة منذ الشهر الأول لاستلامها مهامها تمثلت في إيقاف المقاصة ووقف الدعم العربي وغالبية الدعم الدولي.

وحول رواتب الموظفين والمقطوعة رواتبهم، قال مجدلاني:" موظفو غزة يتقاضون رواتب منذ 13 عاماً وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين على رأس عملهم في الضفة الغربية، مضيفاً أنه لا يجوز إعطاء موظفي غزة بدل مواصلات وعلاوة إشرافية وهو لا يعمل. مؤكداً رفضه لسياسية التقاعد المالي التي تنتهجها حكومته، مطالباً بالعمل على وقفها، وصرف راتب كامل لمن هم على رأس عملهم في الصحة والتعليم.

يشار إلى أن الموظفين في قطاع غزة، التزموا منازلهم بقرار من الحكومة التي كان يترأسها سلام فياض، عقب الانقسام في عام 2007، وكأنهم على رأس عملهم، وأطلق حينها مصطلح الالتزام بالشرعية، أي الموظفين الذين رفضوا العمل مع حكومة حماس آنذاك.

وحول المقطوعة رواتبهم، أوضح مجدلاني أن المقطوعة رواتبهم يعود سبب القطع إلى عدة أسباب إما يكون غير موجود داخل الوطن ومسافر منذ سنوات دون سبب أو لطلب لجوء في دولة أوروبية، أو لازدواجية الراتب أو لعدم التزامه بالشرعية الفلسطينية.

وحيال ملف تفريغات 2005 ، أكد أن ملفهم لم يتغير فيه شيء، ولم يعدهم أحد بشيء، وكل ما يثار حول حل ملفهم غير صحيح.