نتنياهو لا نستبعد ضربة استباقية لإيران لمنع تموضعها في الشمال

قال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لا يستبعد توجيه ضربة استباقية لمنع إيران من التموضع عسكريا قرب الحدود الشمالية في إشارة إلى سوريا ولبنان.

ووفقاً هيئة البث الإسرائيلية، فإن تصريحات نتنياهو جاءت خلال مراسم تأبينية في المقبرة العسكرية غربي القدس لإحياء ذكرى الجنود "الإسرائيليين" الذين قتلوا في حرب 1973 مع مصر.

وقال نتنياهو: "إننا قادرون على محاربة إيران"، وأضاف: "سنفعل كل شيء من أجل حماية "إسرائيل".ولا نستبعد ضربة استباقية".

ونقل أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس وزراء الاحتلال، عن نتنياهو قوله في ذات المناسبة: "إذا أرادت إيران التموضع على حدودنا الشمالية ولم تهاجمنا بعد، لا يجوز لنا أن نسمح لها بالتموضع هناك". وأضاف: "ولذا نمنع حشد قواتها هناك ونحاربها".