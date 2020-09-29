لحظة تفجير طائرة أذربيجانية في السماء بصاروخ أرمني

نشرت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، فيديو لحظة إصابة صاروخ دفاعي مروحية عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني، وتدميرها في السماء.

بدوره قال آرتسرون هوفهانيسيان، ممثل وزارة الدفاع الأرمينية،

وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن جيشها أسقط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية في منطقة الصراع في "كاراباخ".

وذكرت أن منطقة قره باغ تعرضت لغارات جوية وصاروخية معادية.

في حين، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس، إسقاط أرمينيا طائرة تابعة للقوات الجوية الأذرية في منطقة النزاع في قره باغ.

الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، استمرت الاشتباكات بين القوتين على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، في أعنف جولات الصراع منذ أكثر من ربع قرن.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن حصيلة الاشتباكات بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني ارتفعت إلى 68 قتيلاً، فيما دعت العديد من دول العالم لوقف فوري لإطلاق النار.

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