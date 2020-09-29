ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

طالع مهام "مباحث كورونا" في محافظات غزة الخمس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:15 - 29 سبتمبر 2020
حظر التجوال في غزة حظر التجوال في غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت "مباحث كورونا" بالشرطة التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، مهامها في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة الخمس، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنها أغلقت 89 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وأوقفت 71 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالتهم للجهات المختصة.

كما وأوقفت 79 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، وأغلقت شاليهاً سياحياً مخالفاً، وتوقيف صاحبه.

وذكرت أنها أنهت 29 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

وكانت وزارة الداخلية بغزة قد دعت جميع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في إطار مواجهة فيروس "كورونا"، محذرةً من مخالفة تلك التعليمات.

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات