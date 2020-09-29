طالع مهام "مباحث كورونا" في محافظات غزة الخمس

أعلنت "مباحث كورونا" بالشرطة التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، مهامها في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة الخمس، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنها أغلقت 89 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وأوقفت 71 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالتهم للجهات المختصة.

كما وأوقفت 79 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، وأغلقت شاليهاً سياحياً مخالفاً، وتوقيف صاحبه.

وذكرت أنها أنهت 29 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

وكانت وزارة الداخلية بغزة قد دعت جميع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في إطار مواجهة فيروس "كورونا"، محذرةً من مخالفة تلك التعليمات.