صحة رام الله تسجل 7 وفيات و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية و85 إصابة في قطاع غزة و827 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين إلى 80.3%.

وأشارت الكيلة، إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 85 عاماً من ترقوميا ومواطن 91 عاما من بيت أمر ومواطن 62 عاماً من نوبا بمحافظة الخليل، وموطن 79 عاما من مخيم عسكر الجديد ومواطنة 62 عاما من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، وموطنة 42 عاماً من بيت دقو قضاء القدس، ومواطن 80 عاما من بيت جالا.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (77)، محافظة نابلس (39)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (59)، جنين (22)، سلفيت (1)، أريحا والأغوار (36)، طولكرم (25)، طوباس (3)، قطاع غزة (85)، ضواحي القدس (15)، فيما لم تتوفر معطيات جديدة حول مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (129)، محافظة جنين (49)، محافظة طولكرم (68)، محافظة نابلس (82)، محافظة طوباس (11)، ضواحي القدس (338)، قطاع غزة (150).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني( اضغط هنا )، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص