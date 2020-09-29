اقتصاد غزة تحرر 24 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها حررت 24 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، في ظل جائحة "كورونا".

ونظمت دائرة حماية المستهلك تسعة زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في المحافظة الوسطى، و183 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت 13جولة ميدانية للمحلات التجارية.

وحررت 28 محضر إتلاف لمواد غذائية ومنتهية الصلاحية، كما أنها اتلفت معلبات فول وتوابل بهارات ومشروبات ومواد تنظيف لفسادها وانتهاء صلاحيتها.

كما حررت محضري ضبط لمحل حلويات لم يلتزم بإجراءات السلامة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بغزة، نبهت في وقت سابق، إلى أنها ستعاقب كافة التجار الذين لا يلتزمون بالتعليمات والمخالفين للأسعار.







