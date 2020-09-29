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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هيئة الأسرى: نتائج فحوص كورونا لـ 4 أسيرات سلبية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:27 - 29 سبتمبر 2020
اسيرات اسيرات
تقارير
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أكدت هيئة شؤون الأسرى، الثلاثاء، أن نتائج فحوصات كورونا للأسيرات أنسام شواهنة، وأماني الحشيم، وليان كايد، وشروق دويات، سلبية، أي غير مصابات.

وكانت إدارة معتقل "الدامون" عزلت الأسيرات يوم الأربعاء الماضي، بعد مخالطتهن لأحد الممرضين الذي تبين أنه مصاب بفايروس كورونا، وتم أخذ عينات منهن يوم الأحد.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسيرات بخير ولم تظهر عليهن أي أعراض، وسيخضعن لأسبوع إضافي من الحجر.

يذكر أن الأسيرة أنسام شواهنة من قلقيلية، محكومة بالسجن لمدة 5 سنوات، وأماني الحشيم من القدس ومحكومة بالسجن لمدة 10 سنوات، وشروق دويات من القدس ومحكومة بالسّجن 16 سنة، في حين لا تزال الأسيرة ليان كايد من نابلس، موقوفة.

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