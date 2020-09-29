جرافات الاحتلال تهدم مسكنين في "يرزا" شرق طوباس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنين في منطقة خربة يرزا شرق طوباس في الضفة المحتلة، وشردت قاطنيها، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين سكنيتين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد، وتشرد قاطنيهما، بحماية قوات الاحتلال.

وكان الاحتلال قد أخطر الشقيقين مساعيد بعملية بهدم مسكنيهما الأسبوع الماضي.

وشهدت خربة يرزا في الأشهر والسنوات الأخيرة، عمليات هدم واسعة نفذتها قوات الاحتلال، بهدف ترحيل سكانها والاستيلاء على أراضيها.

كما واستولت قوات الاحتلال خلال عمليات الهدم على سيارة تتبع لفضائية فلسطين.

وأكد تقرير أممي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 506 مباني فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري، بدعوى البناء غير المرخص.







