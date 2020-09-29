إيران: مزاعم السعودية بكشف خلية إرهابية متعلقة بطهران متكررة وملفقة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، مزاعم السعودية بكشف خلية إرهابية متعلقة بإيران، واصفا إياها بأنها متكررة وملفقة.

وقال المتحدث وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية، إن هذه المزاعم تضاف إلى قائمة الاتهامات التي طالما كررتها السعودية ضد إيران خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذه الاتهامات التي لا قيمة لها لن تتوصل إلى أي نتيجة.

وأضاف أنه على السعودية وبدل بث السيناريوهات التافهة أن تختار طريق الصدق والحكمة.

وأعلنت السعودية أمس الإثنين عن تفكيك "خلية إرهابية" تتألف من 10 أشخاص تلقى بعضهم تدريبات داخل مواقع للحرس الثوري الإيراني في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة إن الجهات المختصة تمكنت الثلاثاء الماضي من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران قبل ثلاثة أعوام.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران العام 2016 بعد هجوم متظاهرين على مقارها الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية، احتجاجا على إعدام الرياض رجل دين شيعي بارز.