أكثر من 42 ألف "إسرائيلي" جديد عاطل عن العمل بسبب "كورونا"

سجلت ما تسمى بـ"دائرة التوظيف الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، 42545 عاطلاً جديدًا عن العمل منذ الخميس الماضي في (إسرائيل)، جراء أزمة "كورونا".

كما وسجلت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، اليوم، 1,121 إصابة جديدة بـ"كورونا" منذ الأمس.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن حصيلة المصابين بالفيروس في (إسرائيل)، بلغت 233,554 إصابة، بينهم 755 بحالة الخطر.

وذكرت الصحيفة، أن الصحة الإسرائيلية سجلت 500 حالة وفاة خلال أقل من شهر، ليرتفع عدد الوفيات الى 1,507 حالة وفاة.

تقرير شعبة الاستخبارات "أمان"، أشار إلى أن عدد وفيات "كورونا" في (إسرائيل) تخطت وفيات الولايات المتحدة اليومية، نسبة الى عدد السكان.

وصادق "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم على تعديلات قانون الإغلاق الشامل، والسماح بالتظاهرات على بعد كيلومتر من المنازل، للحد من تفشي الوباء، وفق صحفية "معاريف".