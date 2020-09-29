خانيونس تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجل 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال24 ساعة الماضية.

وأكدت المحافظة، ارتفاع حصيلة اجمالي الإصابات إلى 235 اصابة بينهم 35 اصابة من العائدين "مراكز الحجر".

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، (85) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2028 عينة، حيث تعافى 150 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2911 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1420 حالة، متعافين 1470 حالة ، وفيات 21.